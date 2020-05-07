Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем радио. «Поздравляю всех причастных с Днём радио! Мне кажется символичным, что этот праздник отмечается буквально за два дня до Дня Победы, ведь именно с голосом легендарного диктора Всесоюзного радио, Юрия Борисовича Левитана, у многих ассоциируется 9мая», - написал глава региона на своей странице в Instagram/

По его словам, c тех пор мир изменился до неузнаваемости, но радио сохранило свой уникальный колорит и атмосферу, которые сложно сравнить с другими медиа. «И хотя у меня редко получается бывать в эфире, это всегда искреннее удовольствие. Благодарю всех, чьи голоса сопровождают жизнь миллионов слушателей! Сил вам, вдохновения, благополучия, работы без помех и, конечно, здоровья!», - отметил Михаил Ведерников.