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Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем радио

7 мая 2020 года, 22:55

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем радио. «Поздравляю всех причастных с Днём радио! Мне кажется символичным, что этот праздник отмечается буквально за два дня до Дня Победы, ведь именно с голосом легендарного диктора Всесоюзного радио, Юрия Борисовича Левитана, у многих ассоциируется 9мая», - написал глава региона на своей странице в Instagram/

По его словам, c тех пор мир изменился до неузнаваемости, но радио сохранило свой уникальный колорит и атмосферу, которые сложно сравнить с другими медиа. «И хотя у меня редко получается бывать в эфире, это всегда искреннее удовольствие. Благодарю всех, чьи голоса сопровождают жизнь миллионов слушателей! Сил вам, вдохновения, благополучия, работы без помех и, конечно, здоровья!», - отметил Михаил Ведерников.

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