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Общество

Михаил Ведерников: Искренне рад, что получилось сделать приятный подарок нашему поколению победителей

7 мая 2020 года, 22:09

Почти 10 тыс наборов для ветеранов отправлены во все муниципалитеты Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Подарочные наборы пришли к ветеранам, и уже начала поступать обратная связь. Искренне рад, что получилось сделать приятный подарок нашему дорогому поколению победителей! Низкий поклон!», - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что праздничные продуктовые наборы получат к Дню Победы проживающие в Псковской области участники Великой Отечественной войны. На приобретение наборов были выделены 13,6 млн рублей. Михаил Ведерников обратил внимание глав районов на необходимость соблюдения сроков хранения и раздачи наборов, поскольку не все продукты в них имеют длительные сроки годности.

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