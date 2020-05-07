Михаил Ведерников: Искренне рад, что получилось сделать приятный подарок нашему поколению победителей

Почти 10 тыс наборов для ветеранов отправлены во все муниципалитеты Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Подарочные наборы пришли к ветеранам, и уже начала поступать обратная связь. Искренне рад, что получилось сделать приятный подарок нашему дорогому поколению победителей! Низкий поклон!», - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что праздничные продуктовые наборы получат к Дню Победы проживающие в Псковской области участники Великой Отечественной войны. На приобретение наборов были выделены 13,6 млн рублей. Михаил Ведерников обратил внимание глав районов на необходимость соблюдения сроков хранения и раздачи наборов, поскольку не все продукты в них имеют длительные сроки годности.