Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Михаил Ведерников назвал плюсом при работе в условиях коронавируса открытость властей перед жителями

7 мая 2020 года, 19:27

Открытость властей перед жителями — существенный плюс при работе в условиях коронавируса. Как сообщает «Псковское Агентство Информации», об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на селекторном совещании с главами районов 7 мая.

По словам Михаила Ведерникова, такая обстановка накладывает на региональные власти дополнительную ответственность. «Все ограничительные меры, которые нам приходится соблюдать, не должны влиять на нашу ежедневную работу и на реализацию нацпроектов», - подчеркнул он.


Отметим, что губернатор Михаил Ведерников 7 мая провел селекторное совещание с главами Бежаницкого и Невельского районов. Прямую трансляцию из кабинета главы региона вели Псковское агентство информации и ГТРК Псков.

Дистанционные совещания губернатора с главами муниципалитетов Псковской области в онлайн-режиме будут проходить еженедельно.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На некоторых маршрутах Пскова и Великих Лук появились дополнительные автобусы
Псковский губернатор поддержал инициативы глав Бежаницкого и Невельского районов по реализации нацпроектов
В Пскове продолжаются работы по реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем радио
Михаил Ведерников: Искренне рад, что получилось сделать приятный подарок нашему поколению победителей
Псковский музей 9 мая будет работать в онлайн-режиме (АФИША)
В Псковской области планируют переобучать терапевтов для борьбы с коронавирусом
Власти Невельского района информируют население об опасности коронавируса через СМИ и соцсети
Начались поставки оборудования в учреждения допобразования Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Антон Минаков: Во время пандемии важнее всего помогать людям делом

Политика / Партии
6 мая 13:48

Антон Минаков: Во время пандемии важнее всего помогать людям делом

Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании рассказал о деятельности реготделения партии в период пандемии коронавируса
Равноудаленные вирусом

Политика
29 апреля 18:10

Равноудаленные вирусом

Как псковские политические партии справляются с работой в режиме самоизоляции
Не было бы счастья

Политика
25 марта 19:03

Не было бы счастья

Владимир Путин озвучил меры поддержки россиян в связи с коронавирусом