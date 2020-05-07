Михаил Ведерников назвал плюсом при работе в условиях коронавируса открытость властей перед жителями

Открытость властей перед жителями — существенный плюс при работе в условиях коронавируса. Как сообщает «Псковское Агентство Информации», об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на селекторном совещании с главами районов 7 мая.

По словам Михаила Ведерникова, такая обстановка накладывает на региональные власти дополнительную ответственность. «Все ограничительные меры, которые нам приходится соблюдать, не должны влиять на нашу ежедневную работу и на реализацию нацпроектов», - подчеркнул он.