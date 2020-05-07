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Общество

В Псковской области планируют переобучать терапевтов для борьбы с коронавирусом

7 мая 2020 года, 19:04

В Псковской области предложили переобучать терапевтов для борьбы с коронавирусной инфекцией. Как сообщает «Псковское Агенство Информации», с такой инициативой выступил проректор по развитию регионального здравоохранения и медико-профилактическому направлению СЗГМУ имени И. И. Мечникова Александр Мельцер на совещании 7 мая.

По его словам, пульмонологов в Псковской области очень немного, поэтому надо обучать терапевтов. «Уже работают 36-часовые дистанционные курсы. К сожалению, в Псковской области нет ни одного терапевта, который бы посетил эти курсы», - отметил Александр Мельцер.

По мнению специалиста, каждый терапевт должен знать основы по коронавирусу. «Наверное, тогда будет меньше ошибок», - считает он. Также он пообещал выслать в Псковскую область регламенты для среднего и младшего медицинского персонала, памятки и инструкции, которые разработали в Санкт-Петербурге.

«Мы обязательно проработаем вопрос обучения терапевтов на пульмонологов», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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