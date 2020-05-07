Власти Невельского района информируют население об опасности коронавируса через СМИ и соцсети

В Невельском районе власти информируют население об опасности заражения коронавирусом и способах защиты через СМИ, социальные сети, видео и аудиобращения. Как сообщает «Псковское Агенство Информации», об этом рассказал глава района Олег Майоров на селекторном совещании губернатора Михаила Ведерникова с главами районов 7 мая.

По его словам, осуществляется весь комплекс мероприятий по ограничению распространения коронавируса. На улицах раздают листовки и доводят до людей информацию через громкоговорители на машинах ДПС. Закуплены дезинфекторы для управляющих компаний, проводится дезинфекция улиц, дорог, остановок.

«За 314 гражданами, прибывших из других регионов, и за 14 жителями района установлен контроль - следим за тем, как они соблюдают самоизоляцию. Мы находимся на границе с Белоруссией, поэтому созданы мобильные группы для взаимодействия с пограничной службой», - отметил Олег Майоров.

В ближайшее время в лагере «Звёздный» планируется развернуть обсерватор - там сейчас находится 39 человек. «Ситуация контролируемая, источники заболевания установлены. Люди находятся на контроле», - заметил глава района.