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Общество

Власти Невельского района информируют население об опасности коронавируса через СМИ и соцсети

7 мая 2020 года, 18:31

В Невельском районе власти информируют население об опасности заражения коронавирусом и способах защиты через СМИ, социальные сети, видео и аудиобращения. Как сообщает «Псковское Агенство Информации», об этом рассказал глава района Олег Майоров на селекторном совещании  губернатора Михаила Ведерникова с главами районов 7 мая.

По его словам, осуществляется весь комплекс мероприятий по ограничению распространения коронавируса. На улицах раздают листовки и доводят до людей информацию через громкоговорители на машинах ДПС. Закуплены дезинфекторы для управляющих компаний, проводится дезинфекция  улиц, дорог, остановок.

«За 314 гражданами, прибывших из других регионов, и за 14 жителями района установлен контроль - следим за тем, как они соблюдают самоизоляцию. Мы находимся на границе с Белоруссией, поэтому созданы мобильные группы для взаимодействия с пограничной службой», - отметил Олег Майоров.

В ближайшее время в лагере «Звёздный» планируется развернуть обсерватор - там сейчас находится 39 человек. «Ситуация контролируемая, источники заболевания установлены. Люди находятся на контроле», - заметил глава района.

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