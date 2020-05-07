Начались поставки оборудования в учреждения допобразования Псковской области

Начались поставки оборудования и инвентаря в учреждения дополнительного образования Псковской области. На эти цели в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» из федерального бюджета выделены более 30 млн рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

На данный момент заключены 90% контрактов на поставку оборудования. Всего будут оснащены около 4,5 тыс. мест для проведения дополнительных занятий в школах и домах детского творчества в Пскове, Великих Луках, Красногородском, Пушкиногорском, Печорском и некоторых других районах.

Обновление материально-технической базы идёт по шести направлениям. Это физкультурно-спортивные кружки, для которых приобретены гимнастические скамьи, легкоатлетические снаряды, инвентарь для различных видов спорта, художественные классы, в которые закупили мольберты, выставочные шкафы, гипсовые модели и наборы муляжей, туристическо-краеведческие секции, которые получат туристические палатки, полосы препятствий, шатры для проведения конкурсов и прочий инвентарь.

Цифровые и интерактивные панели, современную фототехнику и оборудование для организации концертов закуплены для социально-педагогических кружков, анатомические модели, цифровые химические и биологические лаборатории и световые микроскопы — для естественно-научных, наборы для робототехники и квадрокоптеры — для секций технического направления.

Оснащение школ и учреждений дополнительного образования новым оборудованием и инвентарем завершится к началу нового учебного года. На следующий год запланировано обновление ещё 15 тысяч рабочих мест.