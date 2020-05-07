От тяжёлой формы коронавирусной пневмонии лечатся 98 пациентов псковского COVID-центра

От тяжёлой формы коронавирусной пневмонии сейчас лечат 98 пациентов псковского COVID-центра, который развёрнут на базе Псковской городской больницы. Четыре человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на селекторном совещании губернатора Михаила Ведерникова с медикам 7 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Коронавирус- непредсказуемая инфекция, пациент может быть бессимптомный, есть разные формы, например легкая, но может быстро прогрессировать до средней тяжести», - отметила Марина Гаращенко.

Врио главного врача Псковской городской больницы Денис Сачков сообщил, что сейчас с пневмонией в больнице находятся 184 человека, 148 заражённых коронавирусом проходят лечение в корпусе на улице Комунальной, 36 — в инфекционном отделении на улице Красноармейской. Всего от коронавируса сейчас продолжают лечение 212 человек.

Денис Сачков поблагодарил губернатора за возможность вывезти персонал, работающий с коронавирусными больными, на базу в «Раздолье». «Теперь персонал будет приезжать на смены, работать, а отдыхать будет на базе в нормальных условиях», - отметил он.