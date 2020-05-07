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Общество / Здоровье

До 900 увеличат количество инфекционных коек в Псковской области

7 мая 2020 года, 16:45

Количество инфекционных коек в Псковской области будет увеличено до 900. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на селекторном совещании с медиками 7 мая, передаёт корреспондент газеты «Псковская правда».

До 900 увеличат количество инфекционных коек в Псковской области

Дарья Хваткова

«Мы инфраструктуру рассчитываем не только из постоянно проживающих, но и тех людей, которые приехали в регион. 313 коек был норматив Минздрава, мы поставили задачу в 600 коек. В течении мая месяца все они будут готовы. Но я дал поручение дополнительно развернуть ещё 300 коек», - отметил Михаил Ведерников.

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко отметила, что сейчас в Псковской городской больнице развёрнуты 313 коек, 50% из них будут оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

Представитель Великих Лук предложил открыть ещё один COVID-центр на юге области. «Мы готовы с финансовой поддержкой развернуть дополнительно около 200 коек», - сообщил он.

«Мы обязательно это предложение дополнительно проработаем, но пока мы остановились на варианте - один мощный COVID-центр в Пскове, - ответил Михаил Ведерников. - Тем не менее нужно рассматривать различны сценарии. Мы будем смотреть, по какому пути двигаться».

Главный внештатный инфекционист Псковской области Ираида Сивачёва рассказала о готовности Псковского перинатального центра на случай поступления беременных женщин с коронавирусом. По её словам, койки для таких пациенток развернуты в старом корпусе перинатального центра. «Там есть соответствующие помещения, они совершенно четко разделены, у персонала есть защитная одежда, центр всем оснащён. У нас особого беспокойства за перинатальный центр нет», - резюмировала она.

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