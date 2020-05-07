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Происшествия / Преступление

Распространявшую наркотики семейную пару задержали в Пскове

7 мая 2020 года, 16:27

Семейную пару, которая занималась распространением сбытом синтетических наркотиков путем оборудования тайников-закладок, задержали в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Распространявшую наркотики семейную пару задержали в Пскове

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Задержанию предшествовал комплекс оперативных мероприятий, который провели сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. В ходе него были выявлены факты продажи наркотиков через Интернет.

Задержанные дали признательные показания. В ходе личного досмотра у них изъяли более 4 граммов наркотических средств синтетического происхождения, в ходе обысков — ещё более 150 граммов наркотиков синтетического и растительного происхождения.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 — пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В рамках расследования устанавливается причастность фигурантов к совершению и других аналогичных противоправных деяний.

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