По 50 тысяч рублей получат заболевшие коронавирусом псковские медработники

Все медицинские работники Псковской области, которые после 15 марта заболели коронавирусом, получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей. Об этом объявил губернатор Михаил Ведерников на селекторном совещании с медиками 7 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Он напомнил, что есть Указ президента Владимира Путина о дополнительных мерах поддержки медицинских работников, но он вступил в действие с 6 мая. «Я со своей стороны обещал, что при необходимости мы этот список дополним региональными мерами поддержки. Первый случай заболевания у нас фиксируется 15 марта. Предлагает, чтобы все без исключения медработники, которые заболели с 15 марта, получили региональную выплату в размере 50 тысяч рублей», - сказал Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что сейчас главной угрозой является возможность возникновения вспышек коронавируса внутри организаций здравоохранения. «Я дал поручение проработать комплекс мер, которые обезопасят наши больницы», - отметил губернатор.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко подчеркнула, что сейчас любая медицинская организация должна работать по принципу инфекционного стационара, потому что любой человек, не важно пациент или сотрудник, может быть заражён коронавирусом.