Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

По 50 тысяч рублей получат заболевшие коронавирусом псковские медработники

7 мая 2020 года, 15:49

Все медицинские работники Псковской области, которые после 15 марта заболели коронавирусом, получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей. Об этом объявил губернатор Михаил Ведерников на селекторном совещании с медиками 7 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Он напомнил, что есть Указ президента Владимира Путина о дополнительных мерах поддержки медицинских работников, но он вступил в действие с 6 мая. «Я со своей стороны обещал, что при необходимости мы этот список дополним региональными мерами поддержки. Первый случай заболевания у нас фиксируется 15 марта. Предлагает, чтобы все без исключения медработники, которые заболели с 15 марта, получили региональную выплату в размере 50 тысяч рублей», - сказал Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что сейчас главной угрозой является возможность возникновения вспышек коронавируса внутри организаций здравоохранения. «Я дал поручение проработать комплекс мер, которые обезопасят наши больницы», - отметил губернатор.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко подчеркнула, что сейчас любая медицинская организация должна работать по принципу инфекционного стационара, потому что любой человек, не важно пациент или сотрудник, может быть заражён коронавирусом.

По 50 тысяч рублей получат заболевшие коронавирусом псковские медработники

Дарья Хваткова
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Власти Невельского района информируют население об опасности коронавируса через СМИ и соцсети
Начались поставки оборудования в учреждения допобразования Псковской области
Петербургские прихожане заразили коронавирусом псковского служителя церкви
От тяжёлой формы коронавирусной пневмонии лечатся 98 пациентов псковского COVID-центра
До 900 увеличат количество инфекционных коек в Псковской области
Распространявшую наркотики семейную пару задержали в Пскове
Михаил Ведерников: Следующие послабления ограничительных мер будут обсуждаться после 12 мая
Четыре тонны сигарет под видом кормовых добавок пытались ввезти в Псковскую область
Замглавы исполкома ОНФ: Одни находят плюсы в самоизоляции, другие — сходят с ума

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Победа-онлайн

Общество / Важная дата
7 мая 17:22

Победа-онлайн

Как псковичи отметят 9 мая в условиях самоизоляции
Любим. Гордимся

Общество
6 мая 13:53

Любим. Гордимся

Все больше жителей области поддерживают виртуальную эстафету «Псковской правды»
Перекус может быть здоровым

Общество / Здоровье
6 мая 13:44

Перекус может быть здоровым

Как справиться с лишним весом, изменив рацион?