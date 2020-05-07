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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Следующие послабления ограничительных мер будут обсуждаться после 12 мая

7 мая 2020 года, 15:25

Следующие послабления ограничительных мер в Псковской области, введённых в связи с распространением коронавируса, будут обсуждаться с 12 по 15 мая. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в в Instagram. Он пояснил, что к этому время будет ясно, как регион пережил майские праздники и какой по масштабу будет следующая волна заболевания.

Михаил Ведерников: Следующие послабления ограничительных мер будут обсуждаться после 12 мая
Михаил Ведерников
Пресс-служба администрации Псковской области

«До тех пор нужно потерпеть – не выходить лишний раз из дома и не подвергать риску себя и окружающих», - призвал жителей региона губернатор.

По его словам, накануне президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что выход из ограничительных мер по борьбе с инфекцией должен быть аккуратным и постепенным. «Именно такой политики мы продолжаем придерживаться в Псковской области: сверяем каждое решение с оперативной ситуацией, с позицией Роспотребнадзора, полиции, медиков. У нас сложилось хорошее межведомственное взаимодействие, которое позволяет оперативно реагировать на все изменения и принимать взвешенные, эффективные решения», - подчеркнул Михаил Ведерников.

По итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 5 мая были введены некоторые послабления ограничительных мер, в частности, в Псковской области разрешили посещение кладбищ и расширили список магазинов, которые могут вернётся к работе.

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