Четыре тонны сигарет под видом кормовых добавок пытались ввезти в Псковскую область

В Псковскую область пытались незаконно ввезти четыре тонны сигарет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Попытку ввоза на многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка в Пыталовском районе на российско-латвийской границе пресекли сотрудники Псковской таможни и регионального УФСБ России. Груз перевозился в седельном тягаче с полуприцепом. Табак находился в грузовом отсеке вместе с заявленными в товаросопроводительных документах кормовыми добавкам.

Таможенники насчитали 155 тыс. 520 пачек сигарет. Их стоимость оценивается в 10 млн рублей. Сигареты изъяты.

Следственный отдел УФСБ России по Псковской области возбудил уголовное дело по статье 200.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда табачных изделий). Проводятся следственные действия.