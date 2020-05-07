Замглавы исполкома ОНФ: Одни находят плюсы в самоизоляции, другие — сходят с ума

Он отметил, что те, кто отмечает положительные моменты в самоизоляции, стали больше спать, заниматься спортом, нашли время для общения с близкими.

«Вторая категория - это те, кто потихонечку сходит с ума в четырёх стенах. Эта категория не менее многочисленная, чем первая. Такие люди ждут 12 мая, когда постепенно начнут снимать ограничения. Они ждут начала привычного образа жизни», - пояснил гость эфира.

Также он обратил внимание на то, что в сложившейся ситуации люди стали переосмысливать многие вещи, начали ценить то, на что прежде не обращали внимания. «Мне кажется, всё человечество начинает переходить на другие рельсы, и триггером для этого стал коронавирус. Понятно, что будут меняться и ведущие отрасли экономики, эта ситуация станет толчком для развития медицины, генетики», - заявил Дмитрий Поликанов.