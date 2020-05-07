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Общество / Здоровье

Замглавы исполкома ОНФ: Одни находят плюсы в самоизоляции, другие — сходят с ума

7 мая 2020 года, 14:09

Одни находят в самоизоляции плюсы, другие — «потихоньку сходят с ума». Такими наблюдениями поделился заместитель руководителя федерального исполкома Общероссийского народного фронта Дмитрий Поликанов эфире ПАИ-live 7 мая.

Замглавы исполкома ОНФ: Одни находят плюсы в самоизоляции, другие — сходят с ума

скриншот эфира

Он отметил, что те, кто отмечает положительные моменты в самоизоляции, стали больше спать, заниматься спортом, нашли время для общения с близкими.

«Вторая категория - это те, кто потихонечку сходит с ума в четырёх стенах. Эта категория не менее многочисленная, чем первая. Такие люди ждут 12 мая, когда постепенно начнут снимать ограничения. Они ждут начала привычного образа жизни», - пояснил гость эфира.

Также он обратил внимание на то, что в сложившейся ситуации люди стали переосмысливать многие вещи, начали ценить то, на что прежде не обращали внимания. «Мне кажется, всё человечество начинает переходить на другие рельсы, и триггером для этого стал коронавирус. Понятно, что будут меняться и ведущие отрасли экономики, эта ситуация станет толчком для развития медицины, генетики», - заявил Дмитрий Поликанов. 

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