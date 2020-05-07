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Общество / Здоровье

Порядка 50 завозных случаев коронавируса зафиксированы в Псковской области

7 мая 2020 года, 13:15

В Псковской области зафиксированы порядка 50 завозных случаев коронавируса. В основном, заражения случились в медицинских организациях крупных городов, сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в эфире ПАИ- live 7 мая.

Также среди заболевших оказались пять дачников из Санкт-Петербурга.

Александр Нестерук отметил, что путь заражения проследить сложно: многие заболевают в результате контакта с инфицированным, но не известно — через воздух или через касание дверных ручек, общей посуды и других предметов.

В этой связи главный санитарный врач региона поддерживает введение перчаточного режима, особенно при посещении магазинов. «Можно купить и бытовые перчатки из разных материалов, в том числе дешевые. Главное - не забывать, что перчатки надо периодически менять. Это, по сути, одноразовая вещь. Медицинские еще выдержат несколько обработок раствором, пока они на руках, а остальные - одноразовая вещь: попользовались ими и выбросили», - пояснил Александр Нестерук.

На сегодняшний день в Псковской области подтверждены 270 случаев коронавируса, выздоровел 41 человек. По словам Александра Нестерука, на плато по заболеваемости регион пока не вышел.

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