Псковская область пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук в эфире ПАИ-live 7 мая.

По его словам, за семь дней прирост числа заболевших в регионе составил 25%. «Это чуть более 3% в день. Это приемлемые темпы», - отметил Александр Нестерук. При этом он обратил внимание, что на этой неделе за первые три дня прирост был несколько выше.

«До этого за неделю количество заболевших удваивалось, то есть сейчас положение даже лучше. Надеемся, что на этой неделе мы не удвоимся», - сказал он.

Глава областного Роспотребнадзора сообщил, что пока больницы региона не загружены, но коечный фонд будет расширяться. Большой поддержкой он назвал поступление 60 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Александр Нестерук подчеркнул, что с койками, подключёнными к кислороду, и реанимационными местами также проблем в области нет, всё время присутствует резерв.