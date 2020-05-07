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Спорт / Рекорды

43 тренера и спортсмена получат выплаты по решению Олимпийского Совета Псковской области

7 мая 2020 года, 09:43

По решению Олимпийского Совета Псковской области, 43 заслуженных тренера и спортсмена получат адресную материальную помощь. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на президента Совета Светлану Семёнову.

43 тренера и спортсмена получат выплаты по решению Олимпийского Совета Псковской области

Псковское агентство информации

Выплаты в размере 4 тыс. рублей будут перечислены находящимся на пенсии заслуженным работникам физической культуры и спорта, тренерам и спортсменам, столкнувшимся с финансовыми трудностями.

В списке получателей выплаты - мастер спорта международного класса по велосипедному спорту Юрий Захаров, Заслуженный тренер России Виктор Калиниченко, заслуженный тренер СССР Юрий Карпенков, экс-директор псковской школы по художественной гимнастике Владимир Бойцов и другие.

Адресную материальную помощь для представителей спортивного сообщества, оказавшихся в затруднительном материальном положении в связи с эпидемией коронавируса, направил в регионы Олимпийский комитет России.

«Спортивная сфера очень сильно пострадала от ограничительных мероприятий, и сегодня, и завтра ей будет очень тяжело восстановиться, поэтому и меры поддержки должны быть безотлагательными. Очень важно, что такая авторитетная организация как Олимпийский комитет России, объединяющая наших лучших спортсменов и тренеров, протягивает руку помощи ветеранам спорта, не оставляет их в беде», - отметила Светлана Семенова. Она выразила надежду, что скоро все закончится и спорт в сложных условиях проявит свои лучшие качества, такие как сила духа и умение не сдаваться.

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