Псковская область оказалась в числе регионов, где из-за коронавируса ожидается сокращение налоговых поступлений

Псковская область оказалась в числе регионов, где из-за коронавируса ожидается серьёзное сокращение налоговых поступлений. В списке таких субъектов Федерации оказались также Бурятия, Крым, Севастополь, Краснодарский край, Чечня и Кабардино-Балкария, пишет газета «Известия» со ссылкой на мониторинг экономической ситуации в России, подготовленный экспертами ИЭП им. Гайдара и РАНХиГС. В этих регионах бюджеты недополучат в виде налогов от 6 до 8,3%.

При этом в абсолютной величине наибольшие потери доходов прогнозируются в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской и Свердловской областях, в Татарстане.

Эксперты отмечают, что снижение налоговых поступлений в большей степени коснётся тех регионов, чьи доходы в значительной степени формировались за счет наиболее пострадавших из-за эпидемии коронавируса сфер экономики: туризма, услуг и торговли.

«Избежать сокращения расходов субъектам позволят высокая доля финансовой помощи из федерального центра и затраты на инвестиции», - считают эксперты.

В Псковской области по инициативе губернатора Михаила Ведерникова были введены несколько пакетов мер поддержки бизнеса, основная часть из которых — льготное налогообложение. При этом для многих компаний льготы действуют весь 2020 год.