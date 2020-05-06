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Общество / Здоровье

В Псковской области уточнили цифру зараженных коронавирусом

6 мая 2020 года, 23:19

В Псковской области уточнили цифру зараженных коронавирусом по данным на вторник, 5 мая. По уточненной информации COVID-19 выявлен у 252 человек. Ранее появлялась информация о 244 зараженных.

Разночтения в администрации региона объяснили сбоем и человеческим фактором.

«Возникла путаница, я с этим разбираюсь. Где-то произошёл сбой. Такое возможно, мы работаем много. Разбираемся и выясним, какова цифра на самом деле», – сказал советник губернатора по информационной политике Антон Сергеев в эфире псковской радиостанции.

Сергеев напомнил, что власти Псковской области свежую статистику по коронавирусу публикуют дважды в день.

Речь идет о публикациях в телеграм-канале COVID-19. Псковская область и Инстаграм-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова.

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