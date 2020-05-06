На смену страху за жизнь в России придёт экономический страх – Валерий Федоров

На смену страху за жизнь в условиях пандемии коронавируса в России придёт экономический страх. Такой прогноз сделал директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в эфире ПАИ-live «Дистанционка».

«По мере ослабления режима страх заразиться будет снижаться, а страх экономический будет расти. Люди будут бояться потерять работу, благосостояние, возможность обеспечивать себя и свою семью», – сказал он.

По словам эксперта, люди пока готовы сидеть дома и в России не наблюдается массового нарушения режима самоизоляции.

«Чаша народного терпения пока еще не переполнилась, - отметил он. – Но в Кремле понимают, что скоро это может случиться».