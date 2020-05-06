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Транспорт / Инфраструктура

На строительство освещения на автомобильных дорогах Псковской области направят около 43 млн рублей

6 мая 2020 года, 19:45

На строительство наружного искусственного освещения на автомобильных дорогах регионального значения направят около 43 млн рублей, сообщает пресс- служба областной администрации.

Освещение появится на трех участках автодорог региона в Пушкиногорском, Опочецком и Псковском районах.

Один из них — участок протяженностью 800 метров в Пушкинских Горах. Цена контракта составила около 5 млн рублей.

Кроме того, будет освещен участок длиной 2,2 км в Опочке (сумма контракта 14,7 млн рублей). А самый протяженный участок автодороги - это 4,2 км автодороги Корытово — Пристань. Он проходит по трем населенным пунктам — Корытово, Малая Гоголевка, Большая Гоголевка. Стоимость работ оценивается в 23 млн рублей.

В производстве работ будут использованы литые светодиодные светильники GALAD Волна LED разной мощности.

Добавим, что все объекты реализуются за счет средств областного бюджета. 

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