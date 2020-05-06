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Общество

Директор ВЦИОМ: Мир больше не будет прежним

6 мая 2020 года, 19:35

Серьезным шоком назвал пандемию коронавируса директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, находясь в эфире ПАИ – live.

«Я согласен с тем, что больше не будет прежним, - сказал он. – Это довольно серьезный шок. Такой опыт не пройдет бесследно».

Во-первых, по мнению эксперта, за время самоизоляции изменился образ жизни человека. Во-вторых, пандемия не пройдёт бесследно для экономики государства.

«Чем более развитая страна, чем больше во главу угла ставится жизнь человека, тем больше изменений принесёт пандемия», – заверил специалист.

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