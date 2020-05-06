Псков украшают к Дню Победы. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, в городе уже установили 13 баннеров с символикой Победы. Они размещены у ПсковГУ, областного Центра семьи, в Летнем саду, у памятника княгине Ольги на Октябрьском проспекте, у кинотеатра «Победа», на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Некрасова.

На опорах освещения и тумбах будут в общей сложности смонтированы 1 тыс. 378 флагов.

Также приведены в порядок 11 воинских захоронений. Там окрасили конструкции, ограждения, заменили мемориальные таблички. Работы на остальных захоронениях завершат до 9 мая.

Кроме того, к празднику в городе появится 251 вазон с виолами. В них высадят 8 тыс. 660 растений.