Дорогу Порхов — Дно отремонтируют на сэкономленные на торгах деньги

Дорогу Порхов — Дно отремонтируют на средства, которые удалось сэкономить в результате проведения торгов по дорожным работам. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ-live 6 мая.

Также сэкономленные средства пойдут на ремонт дороги Порхов — Успенье. «Почти два километра критического участка – его сделаем в этом году, продолжим делать и в следующем, постараемся включить в нацпроект», – отметил Борис Елкин.

Кроме того, деньги направят на улучшение освещённости аварийных участков дорог. По словам председателя комитета, в прошлом году освещение смонтировали на аварийных участках в Псковском районе, что дало положительный результат.

Всего в результате проведения торгов удалось сэкономить более 70 млн рублей.