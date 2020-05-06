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Транспорт / Инфраструктура

Дорогу Порхов — Дно отремонтируют на сэкономленные на торгах деньги

6 мая 2020 года, 16:28

Дорогу Порхов — Дно отремонтируют на средства, которые удалось сэкономить в результате проведения торгов по дорожным работам. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ-live 6 мая.

Дорогу Порхов — Дно отремонтируют на сэкономленные на торгах деньги

Андрей Степанов

Также сэкономленные средства пойдут на ремонт дороги Порхов — Успенье. «Почти два километра критического участка – его сделаем в этом году, продолжим делать и в следующем, постараемся включить в нацпроект», – отметил Борис Елкин.

Кроме того, деньги направят на улучшение освещённости аварийных участков дорог. По словам председателя комитета, в прошлом году освещение смонтировали на аварийных участках в Псковском районе, что дало положительный результат.

Всего в результате проведения торгов удалось сэкономить более 70 млн рублей.

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