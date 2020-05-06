Михаил Ведерников о ситуации с коронавирусом: Негативные сценарии удалось предотвратить

«Негативные сценарии удалось предотвратить», - написал о ситуации с коронавирусом в регионе губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. «Система здравоохранения подготовлена, а люди действительно устали от почти двух месяцев самоизоляции», - отметил глава региона.

По его словам, промежуточные итоги майских праздников дали достаточно информации, чтобы предметно обсудить послабление «коронавирусных» ограничений. В частности, рассматривалась возможность участия прихожан в богослужениях на прихрамовых территориях, открытие общественных пространств, возобновление работы стоматологических клиник и отдельных направлений розничной торговли.

В итоге были подобраны безопасные алгоритмы для работы магазинов одежды и стоматологических клиник, по некоторым позициям ограничительные меры смягчать не стали в связи с ранее допущенными нарушениями действующих ограничений.

«Прошу всех относиться к требованиям с предельным вниманием и максимальной ответственностью. Берегите себя!» - написал Михаил Ведерников.