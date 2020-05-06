Модернизация библиотек началась в Пскове, Острове и Порхове

Модернизация библиотек и преобразование их в модельные началась в Пскове, Острове и Порхове в рамках национального проекта «Культура». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, на базе библиотек будут созданы коммуникационные центры, объединяющие в себе информационные и культурные площадки.

Из федерального бюджета выделены деньги на покупку компьютеров и мультимедийного оборудования для библиотек. Учреждения в Острове и Порхове получили по 10 млн рублей, универсальная библиотека «БиблиоЛюб» микрорайона Любятово в Пскове — 5 млн рублей. Из областного бюджета каждой из этих библиотек выделят ещё по 500 тыс. рублей, на которые будет обновлён книжный фонд.

В Порховской районной библиотеке сейчас меняют электросети, далее будут косметический ремонт некоторых помещений и возведение многофункционального подиума в читальном зале. Кроме того, учреждение уже закупило около 7 тысяч новых книг.

В библиотеках в Пскове и Острове тоже уже идут ремонтные работы, после которых учреждения оснастят новой мебелью, компьютерами и книгами. Кроме того, в островской библиотеке установят звукозаписывающее оборудование и специализированный стол для песочной анимации.