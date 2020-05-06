Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Литература

Модернизация библиотек началась в Пскове, Острове и Порхове

6 мая 2020 года, 14:44

Модернизация библиотек и преобразование их в модельные началась в Пскове, Острове и Порхове в рамках национального проекта «Культура». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, на базе библиотек будут созданы коммуникационные центры, объединяющие в себе информационные и культурные площадки.

Модернизация библиотек началась в Пскове, Острове и Порхове

Фото предоставлено библиотекой

Из федерального бюджета выделены деньги на покупку компьютеров и мультимедийного оборудования для библиотек. Учреждения в Острове и Порхове получили по 10 млн рублей, универсальная библиотека «БиблиоЛюб» микрорайона Любятово в Пскове — 5 млн рублей. Из областного бюджета каждой из этих библиотек выделят ещё по 500 тыс. рублей, на которые будет обновлён книжный фонд.

В Порховской районной библиотеке сейчас меняют электросети, далее будут косметический ремонт некоторых помещений и возведение многофункционального подиума в читальном зале. Кроме того, учреждение уже закупило около 7 тысяч новых книг.

В библиотеках в Пскове и Острове тоже уже идут ремонтные работы, после которых учреждения оснастят новой мебелью, компьютерами и книгами. Кроме того, в островской библиотеке установят звукозаписывающее оборудование и специализированный стол для песочной анимации.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На строительство освещения на автомобильных дорогах Псковской области направят около 43 млн рублей
Директор ВЦИОМ: Мир больше не будет прежним
Псков украшают к Дню Победы
Ветераны Псковского района получат подарочные наборы к 9 мая от завода «Титан-Полимер»
Псковичей начали штрафовать за поездки без масок в такси и автобусах
С 7 мая в Пскове начнут отключать отопление
Дорогу Порхов — Дно отремонтируют на сэкономленные на торгах деньги
Михаил Ведерников о ситуации с коронавирусом: Негативные сценарии удалось предотвратить
Бесконтактным способом призвал губернатор поздравить ветеранов в День Победы

Комментарии

Авторизация
No comments
Улица под улицей

Культура
16 апреля 16:35

Улица под улицей

Где проходила одна из главных улиц средневекового Пскова, как ее строили и ремонтировали, и какую находку археологов псковичи приняли за подземный ход
Культурный код

Культура
7 апреля 12:47

Культурный код

Как с пользой провести время в период вынужденной самоизоляции
Искусством по коронавирусу

Культура / Выставка
17 марта 16:51

Искусством по коронавирусу

Настоящими счастливчиками можно назвать тех, кто побывал на вернисаже в выставочном зале Союза художников 13 марта в Пскове