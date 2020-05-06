Бесконтактным способом призвал губернатор поздравить ветеранов в День Победы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал поздравлять ветеранов в День Победы бесконтактным способом. Об этом корреспондент «Псковской правды» передаёт с заседания оргкомитета по подготовке к 75-летию Победы 6 мая.

«Какой бы не был соблазн поздравить ветеранов лично, убедительная просьба не делать этого, если будете делать какие-то подарки, то нужно чтобы это было сделано бесконтактным способом с соблюдением всех мер безопасности», - обратился губернатор к главам районов .

Он подчеркнул, что важно исключить участие депутатов, руководства муниципалитетов в любых массовых мероприятиях. Единственный формат, который рекомендуется, - это возложение цветов к Вечному огню или к памятнику, но при этом губернатор призвал соблюдать социальную дистанцию и сократить количество участников до двух: глава района и председатель местного собрания.

«Всем успешной работы, надеюсь 9 мая пройдёт у нас в новом, но безопасном и торжественном режиме», - заключил Михаил Ведерников.