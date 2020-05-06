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Общество / Важная дата

Праздничные продуктовые наборы получат псковские ветераны к Дню Победы

6 мая 2020 года, 12:39

Праздничные продуктовые наборы получат ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Псковской области, к Дню Победы. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оргкомитета по подготовке к 75-летию Победы 6 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Праздничные продуктовые наборы получат псковские ветераны к Дню Победы

Дарья Хваткова

Глава региона отметил, что на закупку продуктовых наборов были выделены 13,6 млн рублей, получат их более 10 тыс. человек. 4 мая наборы начали передавать в муниципалитеты, до 7 мая они должны быть доставлены адресатам.

Губернатор призвал глав районов соблюдать сроки хранения и раздачи наборов, поскольку не все продукты в них имеют длительные сроки хранения.

Михаил Ведерников также отметил, что Псковская область участвует в 30 федеральных мероприятиях к Дню Победы, всего же будут проведены более 500 мероприятий, в том числе в удалённом формате и в муниципалитетах региона.

Губернатор поблагодарил ГТРК Псков за фильм «Полёт со знаменем Победы», съёмки которого завершены. «Хочу сказать спасибо за этот формат, очень познавательная лета, которая во всех подробностях рассказывает историю знамени Победы и обстоятельства его рождения. Я надеюсь, что мы найдем возможность на ГТРК это фильм показать», - сказал Михаил Ведерников.

Он добавил, что кроме того, сейчас идёт украшение городов и посёлков к празднику, а 9 мая во всех храмах Псковской области День Победы будут встречать праздничным колокольным звоном.

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