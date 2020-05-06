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Происшествия / Преступление

Ручные гранаты и миномётные мины изъяла полиция у псковича

6 мая 2020 года, 12:19

У жителя Пскова полиция изъяла ручные гранаты и миномётные мины времён Великой Отечественной войны. Как сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, боеприпасы были обнаружены в гараже 52-летнего мужчины в одном из гаражных кооперативов Пскова.

Среди того, что хранил пскович, была ручная осколочная граната РГД, пять гранат Ф-1, две минометные мины калибра 82 миллиметра.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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