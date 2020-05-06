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Общество / Соцзащита

Ограничение проезда по Псковской области стало главным событием апреля

6 мая 2020 года, 11:33

Эксперты признали главным событием апреля введение ограничений на проезд между муниципалитетами в Псковской области, а также на передвижение между регионами. Рейтинг опубликован на сайте Псковского агентства информации.

Ограничение проезда по Псковской области стало главным событием апреля
Проверки на дорогах
Андрей Степанов

На втором месте оказалось повышение зарплат медицинских работников, на третьем — временный запрет на работу «наливаек», который может стать постоянным в Псковской области.

На четвёртую строчку эксперты поставили перепрофилирование некоторых псковских и великолукских предприятий, которые занялись выпуском защитных масок и костюмов. Пятёрку замкнула временная отмена авиарейсов из Пскова и поездов «Ласточка».

В состав экспертов, которые участвуют в составлении рейтинга, входят представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

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