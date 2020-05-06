Ограничение проезда по Псковской области стало главным событием апреля

Эксперты признали главным событием апреля введение ограничений на проезд между муниципалитетами в Псковской области, а также на передвижение между регионами. Рейтинг опубликован на сайте Псковского агентства информации .

На втором месте оказалось повышение зарплат медицинских работников, на третьем — временный запрет на работу «наливаек», который может стать постоянным в Псковской области.

На четвёртую строчку эксперты поставили перепрофилирование некоторых псковских и великолукских предприятий, которые занялись выпуском защитных масок и костюмов. Пятёрку замкнула временная отмена авиарейсов из Пскова и поездов «Ласточка».

В состав экспертов, которые участвуют в составлении рейтинга, входят представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.