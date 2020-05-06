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Общество / Здоровье

244 случая коронавируса подтверждены в Псковской области

6 мая 2020 года, 10:59

В Псковской области подтверждены 244 случая коронавируса, выздоровели 34 человека. Об этом сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе.

Больше всего заболевших в Пскове — 75 человек. На второй строчке находится Островский район, где заражены 35 человек, на третьей — Великие Луки и Новосокольнический район с показателем в 23 заражённых.

Более 10 человек заболели также в Псковском (17), Невельском (16) и Гдовском (14) районах.

В регионе провели 11 тыс. 342 исследования на коронавирус. Умерли 8 заражённых.

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