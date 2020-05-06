270 коробок сигарет пытались незаконно ввезти в Псковскую область. Их пограничники вместе с таможенниками выявили в грузовом автомобиле в районе поселка Лобок в Невельском районе на российско-белорусской границе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Малотоннажный «Мерседес», гружёный картофелем, следовал с территории сопредельного государства. В грузовом отсеке под мешками с картофелем были выявлены коробки с сигаретами с акцизными марками иностранного государства.

Стоимость контрафактного груза превысила 5,4 млн рублей. Сигареты передали в таможню для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.