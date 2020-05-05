Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Падение цены на нефть почти не отразилось на России

5 мая 2020 года, 19:23

Падение цены на нефть почти не отразилось на России. Такую точку зрения высказал директор по консалтингу IHS Markit Russia Максим Нечаев в прямом эфире ПАИ-live.

- Страны планируют, что будут выходить из карантина и возвращаться к нормальной жизни, потреблять нефтепродукты, постепенно восстановится авиация, вырастет спрос на бензин и нефть. Пока этого не произошло, сокращение добычи было необходимо, но об этом в марте не договорились, договорились только сейчас. Поэтому цена на нефть ушла в глубокое пике, - сказал Максим Нечаев.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области пока не разрешили открыть храмы
Александр Нестерук: Островский район вызывает больше всего опасений
Михаил Ведерников: Взрывного роста заболевших нет
В Псковской области 226 случаев подтвержденного коронавируса
Полиция разыскивает пожилого мужчину, страдающего потерей памяти
В Новосокольническом районе насмерть сбили девушку
В России запретили продажу алкоголя в жилых домах
Псковский СOVID центр получил 10 инвазиных аппаратов ИВЛ
Михаил Ведерников призвал жителей области сделать все возможное, чтобы скорее отменить режим самоизоляции

Комментарии

Авторизация
No comments
Огурец упал, сыр вырос

Экономика / Сельское хозяйство
21 апреля 17:03

Огурец упал, сыр вырос

Как коронавирус повлиял на сельхозпроизводителей Псковской области
Метры преткновения

Экономика
20 апреля 17:15

Метры преткновения

Арендаторы и арендодатели в условиях «коронакризиса» пытаются найти взаимовыгодные компромиссы и ждут поддержку от государства
Остаться в живых

Экономика
13 апреля 10:27

Остаться в живых

Как псковские предприниматели переживают пандемию