Падение цены на нефть почти не отразилось на России. Такую точку зрения высказал директор по консалтингу IHS Markit Russia Максим Нечаев в прямом эфире ПАИ-live.

- Страны планируют, что будут выходить из карантина и возвращаться к нормальной жизни, потреблять нефтепродукты, постепенно восстановится авиация, вырастет спрос на бензин и нефть. Пока этого не произошло, сокращение добычи было необходимо, но об этом в марте не договорились, договорились только сейчас. Поэтому цена на нефть ушла в глубокое пике, - сказал Максим Нечаев.

