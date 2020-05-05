Александр Нестерук: Островский район вызывает больше всего опасений

Глава Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, сегодня, 5 мая на заседании оперативного штаба, отметил, что Островский район по заболеваемости внушает больше всего опасений. По данным статистики, там заболели коронавирусом 27 человек, в том числе 14 медработников.

Как рассказала главный врач Островской ЦРБ Ирина Богачева, сейчас в изоляции находятся 8 человек: 7 медработников и 1 пациент.

Александр Нестерук отметил, что не исключает рост заболеваемости за счет пребывающих в область дачников.

Сегодня на заседании оперативного штаба обсуждают возможные меры по снятию ограничений. Александр Нестерук отметил, что можно открыть для посещения кладбища и некоторые промтоварные магазины, разумеется, со строгим соблюдением всех санитарных норм.

По данным на 5 мая коронавирусом в Псковской области заболели 252 человека.