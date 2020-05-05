Михаил Ведерников: Взрывного роста заболевших нет

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сегодня, 5 мая, на заседании оперативного штаба по коронавирусу, отметил, что ситуация с заболеваемостью не развилась по худшему сценарию, взрывного роста не наблюдается.

По данным на 14 часов 5 мая в Псковской области 252 заболевших. Число выздоровевших увеличивается, 4 человек сняли с аппаратов искуственной вентиляции легких. Завтра в городской больнице начнет работать отремонтированный аппарат КТ.

- Пожалуйста, берегите себя и окружающих, - обратился Михаил Ведерников к жителям Псковской области. - Баланс очень хрупкий. Вирус не побежден. До 20 мая по прогнозам число заболевших будет расти.

На заседании штаба, которое проходит в эти минуты в администрации Псковской области, обсуждают возможное снятие некоторых ограничительных мер. В частности, речь идет об открытии стоматологических кабинетов, парков для занятий физкультурой на свежем воздухе, возможности проведения богослужений на прихрамовых территориях.