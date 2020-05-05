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Общество / Здоровье

В Псковской области 226 случаев подтвержденного коронавируса

5 мая 2020 года, 10:22

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Псковской области по данным на утро 5 мая - 226, сообщает официальный телеграмм-канал COVID-19.

На данный момент проведено исследований – 10960. 

Выздоровело – 32 человека. Умерло – 8.

Статистика по районам

Псков – 73

Бежаницкий район - 1

Великие Луки – 21

Великолукский район – 1

Гдовский район – 14

Дедовичский районем – 7

Дновский район - 1

Красногородский район – 3

Куньинский район - 1

Невельский район - 16

Новоржевский район – 3

Новосокольнический район - 23

Опочецкий район – 2

Островский район – 27

Печорский район – 4

Плюсский район – 1

Псковский район – 13

Пустошкинский район – 5

Пушкиногорский район - 1

Пыталовский район – 2

Себежский район – 1

Струго-Красненский район – 5

Усвятский район - 1



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