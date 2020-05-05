В Псковской области 226 случаев подтвержденного коронавируса

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Псковской области по данным на утро 5 мая - 226, сообщает официальный телеграмм-канал COVID-19.
На данный момент проведено исследований – 10960.
Выздоровело – 32 человека. Умерло – 8.
Статистика по районам
Псков – 73
Бежаницкий район - 1
Великие Луки – 21
Великолукский район – 1
Гдовский район – 14
Дедовичский районем – 7
Дновский район - 1
Красногородский район – 3
Куньинский район - 1
Невельский район - 16
Новоржевский район – 3
Новосокольнический район - 23
Опочецкий район – 2
Островский район – 27
Печорский район – 4
Плюсский район – 1
Псковский район – 13
Пустошкинский район – 5
Пушкиногорский район - 1
Пыталовский район – 2
Себежский район – 1
Струго-Красненский район – 5
Усвятский район - 1