Полиция разыскивает пожилого мужчину, страдающего потерей памяти

ОМВД России по Псковскому району разыскивает Антонова Владимира Васильевича, 1942 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Пожилой мужчина ушел из дома еще 6 апреля 2019 года из поселка Середка Псковского района. Пенсионер страдает потерей памяти.

Свидетели сообщили, что видели его недалеко от Середки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, волосы седые.

Был одет: длинный черный плащ, темно-синие брюки, ботинки или кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Антонова Владимира Васильевича, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19.

Контактные телефоны: 8(8112) 676-844, 676-872 или 02.