Псковский СOVID центр получил 10 инвазиных аппаратов ИВЛ

Новые аппараты ИВЛ в Псковской городской больнице способны работать пять часов без питания. Об этом рассказал заведующий отделением анестезиологии, реанимации и инфекционного корпуса Псковской городской больницы Икромжон Назимов, сообщает Псковское агентство информации.

10 новых инвазивных аппаратов искусственной вентиляции лёгких полностью готовы к работе, их подключат 6 мая.

По словам врача, эти аппараты имеют все необходимые режимы вентялиции.

«С их помощью можно проводить вентиляцию, седатацию и релаксацию», – отметил Икромжон Назимов.

Врач также отметил, что теперь больница полностью оснащена аппаратами ИВЛ и готова работать.

Отметим, что городская больница получила 10 инвазивных и 50 неинвазивных аппаратов ИВЛ