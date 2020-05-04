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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников призвал жителей области сделать все возможное, чтобы скорее отменить режим самоизоляции

4 мая 2020 года, 16:48

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал местных жителей сделать всё возможное, чтобы как можно скорее отменить режим самоизоляции. Об этом он сообщил на своей личной странице в Instagram.

«На улице действительно очень красиво, и весна развернулась уже в полную силу», - отметил он.

Он также обратился к местным жителям с просьбой сделать всё возможное, чтобы скорее закончился режим самоизоляции.

«Давно хочется спокойно выйти на улицу и в полой мере порадоваться хорошей погоде», - добавил губернатор.

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