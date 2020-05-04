В преддверии Дня Победы во всех районах Псковской области в порядок приводятся воинские захоронения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, эта работа проводится силами местных властей, волонтеров, организаций, предприятий и инициативных граждан.

Так, например, в Новосокольническом районе завершена реконструкция братской могилы по улице Урицкого.

На воинских захоронениях Себежского района установлены памятники советскому солдату в деревнях Дубровка, Кицково и Глембочино. До Дня Победы там будет завершено и благоустройство территории.