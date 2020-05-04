В преддверии Дня Победы во всех районах Псковской области в порядок приводятся воинские захоронения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, эта работа проводится силами местных властей, волонтеров, организаций, предприятий и инициативных граждан.
Так, например, в Новосокольническом районе завершена реконструкция братской могилы по улице Урицкого.
На воинских захоронениях Себежского района установлены памятники советскому солдату в деревнях Дубровка, Кицково и Глембочино. До Дня Победы там будет завершено и благоустройство территории.
Местные жители помогают, чем могут
фото предоставлены редакциями изданий муниципальных образований
В Великих Луках обновлены входная зона и центральный монумент братского кладбища. По всему периметру захоронения покрашено ограждение, спилены аварийные деревья и произведена формовка крон.
Основной объем денежных средств на ремонт и благоустройство воинских захоронений в текущем году предусмотрен федеральной целевой программой «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы». Объем финансирования — свыше 18,6 млн рублей.
Более 40 воинских захоронений будут реконструированы
фото предоставлены редакциями изданий муниципальных образований
Еще одни источник финансирования - региональная подпрограмма «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений», объем которой в этом году составил 6,2 млн рублей.
Всего ко Дню Победы по федеральной и региональной программам будут реконструированы около 40 воинских захоронений.