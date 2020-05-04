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Общество / Важная дата

На воинских захоронениях Себежского района установлены памятники советскому солдату

4 мая 2020 года, 12:49

В преддверии Дня Победы во всех районах Псковской области в порядок приводятся воинские захоронения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, эта работа проводится силами местных властей, волонтеров, организаций, предприятий и инициативных граждан.

Так, например, в Новосокольническом районе завершена реконструкция братской могилы по улице Урицкого.

На воинских захоронениях Себежского района установлены памятники советскому солдату в деревнях Дубровка, Кицково и Глембочино. До Дня Победы там будет завершено и благоустройство территории.

На воинских захоронениях Себежского района установлены памятники советскому солдату
Местные жители помогают, чем могут
фото предоставлены редакциями изданий муниципальных образований

В Великих Луках обновлены входная зона и центральный монумент братского кладбища. По всему периметру захоронения покрашено ограждение, спилены аварийные деревья и произведена формовка крон.

Основной объем денежных средств на ремонт и благоустройство воинских захоронений в текущем году предусмотрен федеральной целевой программой «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы». Объем финансирования — свыше 18,6 млн рублей.

На воинских захоронениях Себежского района установлены памятники советскому солдату
Более 40 воинских захоронений будут реконструированы
фото предоставлены редакциями изданий муниципальных образований

Еще одни источник финансирования - региональная подпрограмма «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений», объем которой в этом году составил 6,2 млн рублей.

Всего ко Дню Победы по федеральной и региональной программам будут реконструированы около 40 воинских захоронений. 

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