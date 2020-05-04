Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Неделю лета в начале мая обещают россиянам

4 мая 2020 года, 09:18

Аномально-теплая погода в течение недели установится в Центральном регионе России, Сибири и на Урале, сообщает «Российская газета» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

В течение первых трех дней, начиная с 4 мая, температура будет на месяц опережать свое климатическое развитие.

Уже сейчас теплая погода установилась на Европейской территории России и в Средней Сибири. Там температура воздуха на 6-8 градусов выше нормы.

По словам Вильфанда, температура может подниматься на 10 градусов выше нормы, так что погода установится практически летняя.

Специалист также предупредил, что аномальное тепло будет сопровождать грозовой фронт. Грозы будут во многих регионах, даже на севере.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Принять участие к викторине, посвященной Победе, приглашают псковичей
На воинских захоронениях Себежского района установлены памятники советскому солдату
В Великих Луках мужчина напал на знакомого с ножом
13 человек заболели коронавирусом и семь выздоровели за сутки в Псковской области
Максимальными штрафами за нарушение режима самоизоляции пригрозил Михаил Ведерников
Заняться рекламой изданий Псково-Печерского монастыря намерен митрополит Тихон
Не все псковские священники вернутся к богослужениям, когда их откроют для прихожан
Особую жизнь почувствовал в монастыре митрополит Тихон в период карантина
Митрополит Тихон рассказал, почему были запрещены богослужения на улице

Комментарии

Авторизация
No comments
Знать и помнить

Общество
3 мая 11:00

Знать и помнить

Участники онлайн-эстафеты «Псковской правды» рассказали о тех, кем они гордятся
Культурный карантин

Общество
30 апреля 18:06

Культурный карантин

Какие челленджи и флэшмобы псковичи устраивают в самоизоляции
(М)учение

Общество / Образование
30 апреля 17:42

(М)учение

Александр Седунов ответил на вопросы, которыми псковичи атакуют учителей