Неделю лета в начале мая обещают россиянам

Аномально-теплая погода в течение недели установится в Центральном регионе России, Сибири и на Урале, сообщает «Российская газета» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

В течение первых трех дней, начиная с 4 мая, температура будет на месяц опережать свое климатическое развитие.

Уже сейчас теплая погода установилась на Европейской территории России и в Средней Сибири. Там температура воздуха на 6-8 градусов выше нормы.

По словам Вильфанда, температура может подниматься на 10 градусов выше нормы, так что погода установится практически летняя.

Специалист также предупредил, что аномальное тепло будет сопровождать грозовой фронт. Грозы будут во многих регионах, даже на севере.