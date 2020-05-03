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Общество / Здоровье

13 человек заболели коронавирусом и семь выздоровели за сутки в Псковской области

3 мая 2020 года, 23:41

За сутки в Псковской области коронавирус подтвердился у 13 человек, при этом выздоровели 7. Таким образом на данный момент в регионе заражены 214 человек, выписаны из больницы в связи с выздоровлением 26. Такие данные разместил на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников.

13 человек заболели коронавирусом и семь выздоровели за сутки в Псковской области

Фото из Instagram губернатора Михаила Ведерникова.

Умерших по-прежнему восемь.

Больше всего заболевших сейчас в Пскове — 69 человек. Далее идут Новосоклльнический и Островский районы, где выявлены по 23 случая. На третьем месте город Великие Луки, там заразился коронавирусом 21 человек.

Новые случаи заболевания выявлены в Пскове (6), Великих Луках (2), Гдовском (1), Печорском (1), Стругокрасненском (1) районах. Первые заражённые обнаружены в Дновском и Усвятском районах — по одному.

В Псковской области проведены 10 тыс. 435 исследований на коронавирус. 

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