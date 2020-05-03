Максимальными штрафами за нарушение режима самоизоляции пригрозил Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригрозил максимальными штрафами тем, кто нарушает режим самоизоляции. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Хорошая погода и майские праздники плохо сказались на готовности жителей и гостей Псковской области остаться дома. Много раз просил и предупреждал, что нужно потерпеть ещё несколько дней, потому что сейчас действительно непростая ситуация: третья инкубационная волна; урезанный, но всё ещё существенный поток людей из других регионов; а также крайне хрупкий, очень тяжело давшийся нам всем контроль над распространением заболевания», - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что сотни человек уже получили штрафы за нарушение режима самоизоляции. «Предупреждений больше не будет! Сразу максимальные штрафы», - заявил глава региона.

Он выразил надежду, что майские гулянья не скажутся на статистике и скорости снятия ограничений.

«Искренне благодарю всех, кто выполняет все рекомендации и соблюдает ограничения. Спасибо, друзья, нас много больше!!!» - сказал Михаил Ведерников.