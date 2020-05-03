Заняться рекламой изданий Псково-Печерского монастыря намерен митрополит Тихон

Митрополит Псковский и Порховский Тихон намерен заняться рекламой книг издательства Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря. Соответствующие ролики будут размещаться на сайте православие.ру, сообщил он в программе Владимира Легойды «Парсуна» на телеканале «Спас» 3 мая.

«Вы покупайте, они со скидочкой будут», - отметил митрополит Тихон. Он заверил, что все вырученные средства пойдут на содержание обители.

Также митрополит рассказал, что были зафиксированы пиратские скачивания его книги «Несвятые святые». Он обратился к «пиратам» с предложением перечислить монастырю по 100 рублей. «Мы эти покаянные средства примем», - сказал глава псковской митрополии.