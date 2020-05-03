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Общество / Здоровье

Особую жизнь почувствовал в монастыре митрополит Тихон в период карантина

3 мая 2020 года, 21:51

«Мы почувствовали особую жизнь в монастыре без прихожан», - рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон в эфире программы Владимира Легойды «Парсуна» на телеканале «Спас» 3 мая.

«Оказаться в монастыре и пожить только монахами — это важно, мы почувствовали что-то первозданное», - сказал глава Псковской митрополии. 

При этом он подчеркнул, что очень ждёт, когда закончатся ограничительные меры, введённые в связи с коронавирусом, и в монастыри вернуться прихожане. «Нам их не хватает, и мы хотим, чтобы прихожане снова пришли в обитель», - заявил митрополит Тихон.

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