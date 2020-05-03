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Общество / Здоровье

Митрополит Тихон обратился к прихожанам: Потерпите ещё немного

3 мая 2020 года, 20:04

 «Наше сердце болит, что здесь нет вас, наших прихожан, прихожан нашей псковской епархии. Вы переносите эти дни с терпением, мужеством и скорбью, и мы, как никто, понимаем вас, нам, как никому, понятна ваша боль, ваша печаль. Но потерпите ещё немного. Не столько ради себя самих, сколько ради ваших ближних», - обратился к прихожанам митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Митрополит Тихон обратился к прихожанам: Потерпите ещё немного
Митрополит Тихон
пресс-служба Псковской епархии

Он процитировал записи из дневников старца, архимандрита Павла Груздева, который в 1965 году пережил эпидемию ящура. «И в том году они тоже скорбели, тоже недоумевали, а потом отец Павел, этот исполин, говорил, как правильно это сделали, - лучше на некоторое время воздержаться от посещения храма, чем причинить несчастье, быть причиной несчастья других», - отметил митрополит Тихон.

Он обратился к тем, кто в Пасхальные дни хочет причаститься, и рекомендовал им пригласить священника на дом.

«И, конечно, будем вместе молиться, чтобы эта напасть прошла скорее, чтобы наши многочисленные соотечественники - и миряне, и священники, и епископы выздоровели и снова вернулись к служению в храмах, а те, кто уже почил от этой страшной болезни, чтобы Господь принял их в небесной обители», - подчеркнул митрополит Тихон.

«Уповаем на Всемилостивый промысел Божий, для нас в это время испытаний и скорбей продолжается в какой степени Великий пост, потому что скорбь эта и болезнь даны нам ни за что другое, как за наши грехи, в первую очередь за грехи людей церкви — суд Божий начинается с дома Божьего. Будем приносить Богу искреннее покаяние и исправление, и он, Воскресший, примет нас и всё управит. Христос Воскресе!» - заключил митрополит. 

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