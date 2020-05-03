Губернатор: С участием добровольцев в регионе решаются сразу несколько важных социальных задач

С участием добровольцев в Псковской области решаются сразу несколько важных социальных задач, которые не ограничиваются одной только поддержкой людей на самоизоляции в период противодействия коронавирусу. Об этом написал губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что добровольцы помогают пожилым людям из группы риска в самых разных делах: от выноса мусора до покупки необходимых товаров и медикаментов.

«Наши добровольцы @rcrd_60 приглашают в свои ряды всех неравнодушных граждан Псковской области», - отметил глава региона и разместил видеоролик, в котором добровольцы предлагают присоединиться к своему движению.

«Подавайте заявки на сайте мывместе2020.рф. Сделайте свой вклад в общую копилку добрых дел!» - призвал псковичей Михаил Ведерников.