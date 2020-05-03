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Происшествия / ДТП

Пострадавший в ДТП в Печорском районе скончался по пути в больницу

3 мая 2020 года, 18:33

Водитель автомобиля Mitsubishi ASX, пострадавший в ДТП у пункта пропуска Шумилкино в Печорском районе, скончался по пути в больницу, сообщает Псковское агентство информации.

Пострадавший в ДТП в Печорском районе скончался по пути в больницу
Фото с места происшествия
Псковское агентство информации

57-летний мужчина управлял легковым автомобилем, который попал под фуру. Авария произошла 3 мая.

По словам очевидцев, ДТП случилось, когда большегруз поворачивал на автозаправочную станцию. Автомашина Mitsubishi оказалась на встречной полосе. «Откуда она ехала? Мы даже не видели», - отметил один из свидетелей произошедшего. 

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