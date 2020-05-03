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Происшествия / ДТП

Легковой автомобиль попал под фуру у границы с Эстонией в Печорском районе

3 мая 2020 года, 17:22

В Печорском районе у пункта пропуска Шумилкино на российско-эстонской границе произошло ДТП. Там столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi ASX  и фура, пишет Псковское агентство информации.

Легковой автомобиль попал под фуру у границы с Эстонией в Печорском районе
Фото с места аварии
Псковское агентство информации

Очевидцы сообщают, что столкновение произошло, когда большегруз начал поворачивать на заправочную станцию, на встречной полосе оказалась автомашина Mitsubishi . «Откуда она ехала? Мы даже не видели», - отметил один из свидетелей произошедшего.

В аварии пострадал 57-летний водитель легкового автомобиля. Его в тяжёлом состоянии госпитализировали. 

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