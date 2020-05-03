Легковой автомобиль попал под фуру у границы с Эстонией в Печорском районе

В Печорском районе у пункта пропуска Шумилкино на российско-эстонской границе произошло ДТП. Там столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi ASX и фура, пишет Псковское агентство информации.

Очевидцы сообщают, что столкновение произошло, когда большегруз начал поворачивать на заправочную станцию, на встречной полосе оказалась автомашина Mitsubishi . «Откуда она ехала? Мы даже не видели», - отметил один из свидетелей произошедшего.

В аварии пострадал 57-летний водитель легкового автомобиля. Его в тяжёлом состоянии госпитализировали.