По новым прогнозам, эпидемия коронавируса закончится 12 августа

По новым прогнозам, составленным учёными из Сингапура на основе математической модели, эпидемия коронавируса в мире закончится к 12 августа. Об этом сообщает «Российская газета».

В основу исследования легли данные по заболеваемости из 131 страны. Учёные не исключают, что сроки окончания эпидемии снова будут пересмотрены, поскольку на прогнозы влияет развитие ситуации и принимаемые ограничительные меры.

По мнению исследователей, даже в тех странах, где пик заболеваемости уже пройден, не исключена вторая волна коронавируса, которая может возникнуть при преждевременном снятии ограничений.

Что касается России, то здесь сроки окончания эпидемии переносились уже трижды, теперь такой отметкой является 8 августа. Новые изменения в прогноз внесены в связи с увеличением числа заболевших в стране. За последние два дня число заражённых выросло с 9 тыс. 623 до 10 тыс. 633 человек.

В Псковской области по последним данным подтверждён 201 случай коронавируса. При этом прирост числа заболевших за последнюю неделю снизился в сравнении с предыдущими семью днями.