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Идеями по оформлению «Окон Победы» поделятся псковские театральные художники

3 мая 2020 года, 14:28

Псковские театральные художники поделятся идеями оформления окон для участия во всероссийской акции «Окна Победы». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, секретами профессионального мастерства с псковичами поделятся главный художник псковского драмтеатра Александр Стройло, бутафор Алексей Кузьмин  и  художник Театра кукол Мария Воробьева.

Идеями по оформлению «Окон Победы» поделятся псковские театральные художники

Фото пресс-службы ТКД

Заслуженный художник России Александр Стройло отметил, что традиция украшать окна домов возникла с появлением прозрачного стекла. «На Руси украшали окна к церковным праздникам,  имевшим свою символику,  которую можно было отразить доступными предметами и вещами, пасхальными яйцами, ветками вербы и березы, рукодельными рождественскими звёздами, разложенными на подстилке изо мха, а в советское время мох заменили ватой и стали украшать детскими игрушками и фарфоровыми фигурками. В сельской местности эта традиция кое- где ещё теплится, а в городах почти полностью ушла в небытие с появлением на окнах первых этажей решёток», - рассказал художник.

Видеоролики с идеями псковских театральных художников для украшения окон появятся в социальных сетях и на сайте Театрально-концертной дирекции в ближайшее время.

Акция «Окна Победы» проходит с 1 по 9 мая. Чтобы принять в ней в участие в акции нужно оформить окна своих квартир/домов/офисов рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. Снимки украшенных окон необходимо разместить в социальных сетях с официальным хэштегом #Окна_Победы и со словами благодарности героям, тематическими текстами в преддверии Дня Победы.     

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